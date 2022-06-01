Назначено 3,5 тыс. судебных экспертиз по январским событиям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре проинформировали, что в восьми регионах страны проведено более 20 тыс. следственных действий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Только по делам специальных прокуроров в 8 регионах страны проведено более 20 тыс. следственных действий. Назначено 3,5 тыс. судебных экспертиз. Вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения», - сказал заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что в этой ситуации одностороннее освещение событий с целью информационного давления на органы следствия и суда недопустимо. Органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования.

«Уважаемые граждане! Нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий. По мере установления новых обстоятельств они будут доведены до сведения общественности. Просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения», - заключил Елдос Килымжанов.

Ранее заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, что 12 человек, погибшие при нападении на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма.

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