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    Назначения и выплаты казахстанцы будут получать в проактивном формате с 1 января 2023 года

    15 Июля 2022, 18:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2023 года все назначения и выплаты будут оказываться в проактивном формате. Об этом сообщила министр социальной защиты и населения РК Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила глава Минтруда, сейчас ведомство работает с местными исполнительными органами относительно реализации Цифровой карты семьи.

    «До 15 августа будут актуализированы данные в сфере социальной защиты населения. С 1 сентября до конца года будет апробирована работа Цифровой карты семьи по девяти видам выплат и АСП. С 1 января 2023 года все назначения и выплаты будут оказываться в проактивном формате», - сказала Тамара Дуйсенова на заседании Правительства.

    В свою очередь, по интегрированию баз будет работать Министерство цифровизации.

    Ранее, в ходе расширенного заседания Правительства, Президент Касым-Жомарт Токаев поручил запустить Цифровую карту семьи до конца года.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минтруда РК Цифровой Казахстан Общество Соцвыплаты
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