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    Назначение в департаменте Агентства по делам госслужбы по Алматинской области

    13 Сентября 2022, 13:30

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя, заведующим секретариатом Совета по этике департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области назначен Асхат Такебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Такебаев Асхат Канатович родился в 1983 году в Райымбекском районе Алматинской области. Образование высшее. Окончил Центрально-Азиатский Университет по специальности «Педагог – психолог», Академию экономики и права по специальности «Юрист».

    Трудовую деятельность начал с 2012 года в отделе оценки и управления персонала территориального управления Республики Казахстан по делам государственной службы по Алматинской области.

    С 2015 по 2016 год руководитель управления государственной службы и профилактики коррупции департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области.

    С 2016 по 2017 год руководитель управления государственной службы департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан по Алматинской области.

    В разные годы работал в Карасайском, Сарканском районах и в городе Талдыкорган.

    С 2020-2022 годы – руководитель Аппарата акима города Талдыкорган.

    Последняя занимаемая должность заместитель акима города Талдыкорган.

    Общий стаж на государственной службе составляет более 9 лет, в системе Агентства по делам государственной службы 5 лет.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Алла Серикбаева

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