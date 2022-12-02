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    Назначение акима Мангистауской области: как голосовали депутаты маслихатов

    2 Декабря 2022, 16:25

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Администрации Президента посетил Мангистаускую область. В рамках рабочей поездки Мурат Нуртлеу сегодня посетил город Актау, где принял участие в совещании депутатов маслихатов всех уровней Мангистауского региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    На совещании было зачитано письмо, в котором Глава государства выдвинул кандидатуры Даулетжана Хасанова и Нурлана Ногаева на должность акима Мангистауской области.

    В ходе открытого голосования за Даулетжана Хасанова проголосовали 23 депутата, за кандидатуру Нурлана Ногаева – 93.

    По результатам голосования Указом Президента Нурлан Ногаев назначен акимом Мангистауской области.

    Руководитель Администрации Президента отметил, что вновь назначенный аким области Нурлан Ногаев – опытный специалист, который плодотворно трудился на различных ответственных постах, и пожелал ему успехов.

    Мурат Нуртлеу напомнил, что во время рабочей поездки в Мангистау Глава государства поставил ряд конкретных задач. Среди них такие актуальные вопросы, как улучшение инфраструктуры, развитие транспортно-логистической сферы, а также обеспечение питьевой водой.

    Руководитель Администрации Президента от имени Главы государства поблагодарил жителей области за поддержку политических преобразований. По его словам, главной целью дальнейшей работы станет качественная реализация задач, поставленных в предвыборной программе Президента и в его инаугурационной речи.


    Фото: akorda.kz
    Акорда Акимат Назначения Мангистауская область
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