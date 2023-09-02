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    Назначение Аиды Балаевой не понижение – Данияр Ашимбаев

    2 Сентября 2023, 14:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказался о новых назначениях в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, Серик Жумангарин и Тамара Дуйсенова стали освобожденными вице-премьерами, чтобы сосредоточиться на координации работы растущего числа министерств.

    «Прежний заместитель руководителя Администрации Президента, опытный практик и политический тяжеловес Аида Балаева возглавила новое Министерство культуры и информации - главное идеологическое ведомство правительства. Реорганизация Администрации и Правительства показала, что Президент решил перевести практическую работу в Правительство, так что новое назначение Аиды Балаевой – это не понижение, а фактически просто смена названия должности», - поделился он мнением в своем телеграм-канале.

    Также он напомнил, что прежний глава МИИР Марат Карабаев возглавил новое Министерство транспорта.

    43-летний Арман Шаккалиев, прежний первый зам, был повышен до министра торговли и интеграции. Ранее он возглавлял Комитет технического регулирования и метрологии, был членом коллегии ЕЭК.

    Новым главой МВД стал 58-летний уроженец ВКО Ержан Саденов, который прошёл путь от опера до начальника УВД Усть-Каменогорска. Был первым замом ДВД Мангистауской области, возглавил Департамент внутренних дел на транспорте, полицию Акмолинской области и столицы. Последние полтора года был замминистра.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений новому министру внутренних дел.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Аида Балаева
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