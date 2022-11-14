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    Назначена замглавы департамента санэпидконтроля Алматинской области

    14 Ноября 2022, 10:00

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Гульжан Аманова назначена заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приказом председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан Гульжан Нысангалиевна Аманова назначена заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области», - сообщили в пресс-службе ДСЭК региона.

    Гульжан Аманова родилась в 1973 году, образование - высшее медицинское. В 1996 году окончила Карагандинский государственный медицинский институт по специальности «Врач гигиенист-эпидемиолог», в 2003-2005 годах - Евразийский институт рынка (бухгалтерский учет и аудит), в 2020-2022 годах - магистратуру КазНУ имени аль-Фараби по специальности «Магистр общественного здравоохранения». Общий стаж работы в органах санитарно-эпидемиологического контроля - более 25 лет.

    Свою трудовую деятельность начала в 1990 году помощником врача-эпидемиолога СЭС Ленинского района Караганды, в 1997-2003 годах работала санитарным врачом, заведующей отделением, начальником отдела Центральной СЭС на транспорте Алматы, с 2003 по 2019 годы работала руководителем отдела департамента охраны общественного здоровья, Контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области, с 2019 по 2022 годы работала руководителем информационно-аналитического центра филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК.

    С 7 ноября 2022 года назначена заместителем руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области по организационно-правовым вопросам.

    В октябре этого года Марат Исмаилов стал руководителем департамента санитарно-эпидемиологического контроля – главным государственным санитарным врачом Алматинской области.


    Фото: facebook.com/dsek.almobl

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Здравоохранение Назначения
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