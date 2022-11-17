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    Назначена заместитель председателя Комитета автомобильных дорог МИИР РК

    17 Ноября 2022, 09:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК на должность заместителя председателя комитета автомобильных дорог назначена Анар Габдуллина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Габдуллина Анар Момынгазиновна родилась 11 января 1980 года. Окончила Павлодарский государственный университет им. С.М. Торайгырова, Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальностям: городское строительство и хозяйство, строительство дорог и аэродромов, государственное и муниципальное управление.

    Трудовую деятельность начинала в 2003 году инженером-сметчиком 2 категории. В разные годы работала ведущим специалистом Павлодарского областного департамента Комитета автомобильных дорог МТК РК, главным специалистом отдела контроля качества и приемки работ, руководителем отдела эксплуатации и безопасности движения Павлодарского областного департамента, начальником отдела контроля качества и приемки работ.

    С 2011 года работала главным экспертом управления науки, качества и концессионных проектов Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, главным экспертом управления эксплуатации и мобилизационной подготовки, далее руководителем данного управления, главным экспертом управления строительства и реконструкции, руководителем управления подготовки проектов, руководителем управления науки и качества работ, руководителем управления качества работ и развития местной сети Комитета.

    С сентября 2019 года по настоящее время занимала должность руководителя управления развития местной сети Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.


    Фото: facebook.com/industry.gov
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