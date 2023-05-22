Назначена заместитель начальника ДП Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На должность заместителя начальника ДП города Астаны назначена полковник полиции Салтанат Бегасилова, передает МИА «Казинформ».

Начальник ДП города Марат Тулебаев представил ее личному составу.

Салтанат Бегасилова родилась 29 августа 1972 года в городе Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области. Проработала 25 лет в органах внутренних дел на различных должностях. Последние 3 года занимала должность заместителя начальника департамента, начальника Управления перспективных технологий Департамента информатизации и связи МВД РК.

«Новый заместитель будет курировать вопросы по развитию цифровизации и информатизации, которые имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы в столице», - сообщает Polisia.kz.