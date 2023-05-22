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    Назначена заместитель начальника ДП Астаны

    22 Мая 2023, 23:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На должность заместителя начальника ДП города Астаны назначена полковник полиции Салтанат Бегасилова, передает МИА «Казинформ».

    Начальник ДП города Марат Тулебаев представил ее личному составу.

    Салтанат Бегасилова родилась 29 августа 1972 года в городе Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области. Проработала 25 лет в органах внутренних дел на различных должностях. Последние 3 года занимала должность заместителя начальника департамента, начальника Управления перспективных технологий Департамента информатизации и связи МВД РК.

    «Новый заместитель будет курировать вопросы по развитию цифровизации и информатизации, которые имеют важное значение для совершенствования работы правоохранительной системы в столице», - сообщает Polisia.kz.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Назначения МВД РК
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