Назначена заместитель акима Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением главы региона заместителем акима Актюбинской области назначена Гулкасима Суйентаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким области Ералы Тугжанов представил нового заместителя руководителям местных исполнительных органов, отметив, что Гулкасима Рамазановна будет курировать финансовый блок, вопросы индустриально-инновационного развития региона и ряд других направлений.

Гулкасима Суйентаева окончила Алма-Атинский институт народного хозяйства, а также «Алматы менеджмент университет» по специальности «экономика», «магистр делового администрирования». Трудовую деятельность начала в 1983 году бухгалтером централизованной бухгалтерии №1 Актюбинского городского отдела здравоохранения.

В разные годы занимала должности главного специалиста бюджетного отдела актюбинского городского финансового отдела, актюбинского областного отделения фонда обязательного страхования, директора актюбинского областного отделения центра оплаты медицинских услуг.





Также работала начальником управления бухгалтерского учета, государственных закупок и анализа инвестиционных программ, главным бухгалтером агентства РК по делам здравоохранения, начальником управления бухгалтерского учета, отчетности и финансирования департамента экономики и финансов МЗ РК, заместителем начальника управления финансового контроля и государственных закупок по Актюбинской области, возглавляла департамент экономики и финансов МЗ РК, департамент экономики и финансов ТОО «СК-Фармация» Министерства здравоохранения и социального развития РК, заведовала отделом организационно-контрольной и кадровой работы счетного Комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, руководила управлением финансов Актюбинской области.

До назначения в течение четырех лет Гулкасима Суйентаева руководила управлением экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.



