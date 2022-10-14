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    Назначена токсикологическая экспертиза по факту смерти братьев в Рудном

    14 Октября 2022, 16:49

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В управлении здравоохранения дополнили комментарий касательно загадочной смерти шестилетних братьев в Рудном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Причину гибели детей установят эксперты. Назначена, в том числе, токсикологическая экспертиза. Не исключено отравление ядовидыми веществами. Уже произведен забор необходимого материала. Результат токсикологической экспертизы будет известен не ранее чем через 12-14 дней», - пояснили в облздраве.

    Ранее сообщалась, что в Рудном после выписки из больницы скончались шестилетние братья.

    Позже данный факт прокомментировали в департаменте полиции области.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

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