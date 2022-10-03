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    Назначена руководитель управления финансов Алматинской области

    3 Октября 2022, 20:16

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области руководителем управления финансов назначена Бибигуль Узакова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Узакова Бибигуль Токеновна родилась в 1975 году. В 1996 году окончила Казахский государственный экономический университет по специальности «Экономист».

    Трудовой путь начала в 1996 году ведущим специалистом Алматинского областного управления финансов. В разные годы работала ведущим специалистом-бухгалтером, главным специалистом, заведующим сектором, заместителем руководителя отдела управления финансов Алматинской области, главным специалистом, руководителем отдела управления финансов города Алматы, заместителем руководителя управлений экономики и бюджетного планирования, финансов, занятости и социальных программ города Алматы, заместителем руководителя аппарата акима города Алматы, заместителем директора ТОО «Eco Almaty».

    С октября 2021 года - главный-эксперт аудитор АО «Фонд проблемных кредитов».

    Ранее в Алматинской области назначены новые руководители управлений экономики и бюджетного планирования, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, а также управления строительства.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Назначения Финансы
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