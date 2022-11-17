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    Назначена новый заместитель гендиректора Авиационной администрации Казахстана

    17 Ноября 2022, 10:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем генерального директора АО «Авиационная Администрация Казахстана» назначена Салтанат Томпиева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    До назначения она занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    С. Томпиева родилась в 1977 году в городе Караганде. Окончила Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности «международные экономические отношения», TBS (Toulouse Business School) - Aerospace MBA.

    Трудовую деятельность в отрасли гражданской авиации Салтанат Томпиева начала с 1998 года ведущим специалистом сектора авиационной безопасности Комитета гражданской авиации. В период с 1999 по 2008 гг. занимала должности главного специалиста отдела стратегического планирования, отдела формирования рынка авиауслуг, отдела управления регулирования деятельности аэропортов, административно-правовой работы и международных отношений.

    С 2008 по 2012 гг. – главный эксперт управления эксплуатации воздушного пространства, управления внедрения международных стандартов, управления международных отношений.

    С 2012 по 2019 гг. занимала должность руководителя управления международных отношений и авиационных перевозок, и главного государственного авиационного инспектора авиационных перевозок.

    С 2019 по ноябрь 2022 гг. занимала должность заместителя председателя Комитета гражданской авиации, курировала внутренние и международные авиаперевозки, международное сотрудничество, государственную политику в области авиации, финансовые и кадровые службы.


    Фото: instagram.com/miir_rk
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