13 Июня 2022 14:14

Назначена новый вице-министр труда и соцзащиты населения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства РК Сагиндыкова Назгуль Ериковна назначена на должность вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Назгуль Сагиндыкова родилась в 1978 году в Акмолинской области.

Окончила Акмолинский аграрный университет им. С. Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет.

Трудовую деятельность начала в 2001 году в должности и.о. ведущего специалиста Управления социального обеспечения МТСЗН РК.

В 2001-2005 гг. — работала в структуре Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В 2005-2018 гг. — занимала руководящие должности в АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания».

В 2018-2020 гг. — и.о. инспектора; инспектор Отдела внутренней политики Администрации Президента РК — заведующий Секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике.

С ноября 2020 года являлась заведующим сектором Отдела внутренней политики Администрации Президента РК — заведующий Секретариатом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте.