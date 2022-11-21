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    Назначена новый исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат

    21 Ноября 2022, 13:39

    АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Новым исполнительным директором Казахстанской федерации шахмат стала Гульмира Даулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс - службу Федерации.

    Гульмира Даулетова имеет звание международного гроссмейстера среди женщин, является многократной чемпионкой Казахстана, бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады. В копилке ее достижений – золотая медаль на Чемпионате Азии.

    В разные годы работала турнирным директором и заместителем исполнительного директора в Казахстанской федерации шахмат.

    За свою спортивную карьеру Гульмира награждена множеством государственных и международных наград FIDE (Международная Шахматная Федерация) в области развития шахматного спорта, является председателем женской комиссии Азиатской федерации шахмат.

    Гульмира является автором учебно-методического пособия для школьников «Шахматы» для 2-4 классов, по которым сегодня обучаются школы Казахстана, разработчиком курса онлайн-платформы по обучению преподавателей и детей.

    Гульмира Даулетова имеет степень магистра КазНУ им. аль-Фараби по специальности «Международные отношения»


    Фото: kazchess.kz
    Спорт Назначения Шахматы
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