Назначена новый исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат

21 Ноября 2022, 13:39

21 Ноября 2022, 13:39

Назначена новый исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат

АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Новым исполнительным директором Казахстанской федерации шахмат стала Гульмира Даулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс - службу Федерации.

Гульмира Даулетова имеет звание международного гроссмейстера среди женщин, является многократной чемпионкой Казахстана, бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады. В копилке ее достижений – золотая медаль на Чемпионате Азии.

В разные годы работала турнирным директором и заместителем исполнительного директора в Казахстанской федерации шахмат.

За свою спортивную карьеру Гульмира награждена множеством государственных и международных наград FIDE (Международная Шахматная Федерация) в области развития шахматного спорта, является председателем женской комиссии Азиатской федерации шахмат.

Гульмира является автором учебно-методического пособия для школьников «Шахматы» для 2-4 классов, по которым сегодня обучаются школы Казахстана, разработчиком курса онлайн-платформы по обучению преподавателей и детей.

Гульмира Даулетова имеет степень магистра КазНУ им. аль-Фараби по специальности «Международные отношения»

Фото: kazchess.kz