Назначена новый исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат
Назначена новый исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат
АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Новым исполнительным директором Казахстанской федерации шахмат стала Гульмира Даулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс - службу Федерации.
Гульмира Даулетова имеет звание международного гроссмейстера среди женщин, является многократной чемпионкой Казахстана, бронзовым призером Всемирной шахматной олимпиады. В копилке ее достижений – золотая медаль на Чемпионате Азии.
В разные годы работала турнирным директором и заместителем исполнительного директора в Казахстанской федерации шахмат.
За свою спортивную карьеру Гульмира награждена множеством государственных и международных наград FIDE (Международная Шахматная Федерация) в области развития шахматного спорта, является председателем женской комиссии Азиатской федерации шахмат.
Гульмира является автором учебно-методического пособия для школьников «Шахматы» для 2-4 классов, по которым сегодня обучаются школы Казахстана, разработчиком курса онлайн-платформы по обучению преподавателей и детей.
Гульмира Даулетова имеет степень магистра КазНУ им. аль-Фараби по специальности «Международные отношения»
Фото: kazchess.kz