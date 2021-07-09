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    Назначен заведующий сектора пресс-службы Президента РК

    9 Июля 2021, 19:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан Мурат Нурбаев назначен заведующим сектора Пресс-службы Президента, передает МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в своем Facebook.Мурат Нурбаев в 2004 году окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Журналистика», в 2006 году магистратуру по этой специальности.В разные годы работал журналистом, редактором телеканалов «31-канал», «Казахстан», «Астана», «7 канал». Занимал должности руководителя пресс-службы АО «Банк развития Казахстана», пресс-секретаря министра труда и социальной защиты населения, руководителя пресс-службы группы компаний «Алтын Қыран», консультанта пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития, консультанта, инспектора Пресс-службы Президента РК.

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Назначения
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