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    Назначен замруководителя аппарата акима Актюбинской области

    11 Июля 2023, 12:07

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области стал Есенгалиев Муканбеткали Есжанович, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    Муканбеткали Есенгалиев родился в 1987 году. Имеет два высших образования: в 2008 году окончил Актюбинский государственный университет им.Кудайбергена Жубанова, в 2019 году - Казахско-русский международный университет по специальностям «государственное и местное управление», «юриспруденция».

    Трудовую деятельность на государственной службе начал в 2009 году. В разные годы работал главным специалистом, главным инспектором аппарата акима области, руководителем аппарата акима Хромтауского района.

    С апреля 2021 года до настоящего времени был руководителем отдела организационно-контрольной работы аппарата акима Актюбинской области.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Акимат Назначения Актобе
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