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    Назначен замначальника ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям

    3 Октября 2022, 19:54

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Нового заместителя начальника РГУ «Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и по области Ұлытау КУИС МВД РК» представил личному составу Бекболат Шакиров. Им стал полковник юстиции Ергазы Сартауов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ергазы Сартауов родился 23 октября 1975 года в селе Жартас Карагандинской области. Имеет два высших образования, по специальностям «механизация с/х производств» и «юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал с марта 2002 года, с должности начальника отряда. За время службы занимал различные должности, включая руководящего состава, последние 10 лет был начальником учреждений АК-159/6,9,18.

    Кроме того, новым начальником учреждения №35 стал полковник юстиции Саттыбаев Талгат, до назначения занимавший должность начальника учреждения минимальной безопасности. На его место назначен подполковник юстиции Еркебулан Каргалтаев, занимавший должность начальника воспитательного отдела ДУИС.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Карагандинская область Назначения ДУИС Улытауская область
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