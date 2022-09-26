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    Назначен заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области

    26 Сентября 2022, 13:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области назначен Марат Абуов, передает корреспондент МИА «Казинформ»со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Марат Абуов окончил Атырауский государственный университет имени Х. Досмухамедова получив степень бакалавра по иностранному языку, а также Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Юриспруденция». Магистр Академии государственного управления при Президенте РК.

    С 08.1999 по 04.2004 годы работал учителем в средней школе имени Х. Досмухамедова села Миялы Кызылкогинского района. С 04.2004 по 02.2005 год трудился главным специалистом отдела образования Кызылкогинского района, с 02.2005 по 01.2008 год – главный специалист отдела организационно-кадровой и государственно-правовой работы аппарата акима Кызылкогинского района. С 01.2008 по 11.2011 год – заведующий общим отделом аппарата акима Кызылкогинского района. С 11.2011 по 12.2017 год – руководитель аппарата акима Кызылкогинского района. С 12.2017 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Кызылкогинского района.


    Фото: gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Назначения
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