Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Данияр Ахметов назначен третьим заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Данияр Дуйсенбиевич Ахметов родился в 1984 году. В 2006 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист», в 2015 году – университет Шеффилда в Великобритании по программе «Болашақ», где освоил специальность «Магистр международных отношений».

Трудовую деятельность начал в 2005 году инспектором Счетного комитета. В разные годы работал главным специалистом Министерства индустрии и торговли, экспертом Агентства по регулированию и надзору финансового рынка, начальником управления Министерства экономического развития и торговли, заместителем директора департамента этого же ведомства, советником первого заместителя Премьер-Министра, заместителем заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра, заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра, советником Премьер-Министра, инспектором Администрации Президента РК, заместителем руководителя аппарата акима города Алматы.

До настоящего времени работал в должности советника акима Алматинской области.

В сентябре этого года Аманжол Абдрахманов был назначен заместителем руководителя аппарата акима Алматинской области. Еще одним заместителем руководителя аппарата акима области является Зауре Кусаинова.



