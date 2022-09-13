Назначен заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата акима Алматинской области Абдрахманов Аманжол Кенесбаевич назначен заместителем руководителя аппарата акима области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу регионального акимата.

Аманжол Абдрахманов родился в 1977 году, образование высшее. Окончил в 1998 году Алматинскую высшую школу Министерства внутренних дел РК по специальности «Правоведение», в 2011 году Таразский государственный университет имени М.Дулати по специальности «Строительство».

Трудовую деятельность начал в 1994 году в управлении внутренних дел Алмалинского района города Алматы.

В разные годы занимал должности специалиста центра по недвижимому имуществу по городу Алматы, специалиста, ведущего специалиста департамента юстиции РК, заместителя директора, директора Центра обслуживания населения Есильского района города Астаны, директор центра занятости акимата города Астаны, заместителя директора, директора центра недвижимости по Алматинской области, главного специалиста, заместителя руководителя, руководителя департамента юстиции города Алматы.

С февраля 2021 года руководил департаментом юстиции Алматинской области.

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