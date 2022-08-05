Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

    5 Августа 2022 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ким Андрей Витальевич назначен на должность заместителя председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Ким Андрей родился в 1979 году в Карагандинской области.

    Окончил Карагандинский государственный университет имени академика Е.А.Букетова по специальности «Эколог».

    Юридический институт «Фемида» по специальности «Юрист».

    Трудовой путь начал в 2001 году в должности ведущего специалиста Карагандинского государственного учреждения по охране лесов и животного мира, г. Караганда.

    С 2003 по 2022 годы занимал должности от главного специалиста до руководителя РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК».


    Фото : gov.kz

    #Назначения #Минэкологии
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначили нового акима Петропавловска
    Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    Популярное
    1 Назначили нового акима Петропавловска
    2 Мужчина с ножом напал на женщину в автобусе в Алматы
    3 Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    4 США объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
    5 Мужчина пытался уехать на крыше поезда из Алматы в ЗКО