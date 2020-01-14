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    Назначен заместитель председателя Аэрокосмического комитета РК

    14 Января 2020, 17:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместителем председателя Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК приказом ответсекретаря министерства назначен Алан Казкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казкенов Алан Аманжолович родился в 1971 году, окончил Московский государственный авиационный институт по специальности «менеджмент и ракетостроение».

    С 1996 по 2014 годы работал в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

    С февраля 2014 года по январь 2020 года занимал должности советника председателя Аэрокосмического комитета и акционерного общества «Национальная компания» Қазақстан Ғарыш Сапары».

    Занимался вопросами международного сотрудничества и стратегии развития национальной компании и космического ведомства, активно участвовал в работе межгосударственных советов и рабочих групп СНГ и ЕЭК по космической отрасли, геодезии и картографии, один из инициаторов проектов создания Национальной инфраструктуры пространственных данных Казахстана, группировки спутников дистанционного зондирования Земли ЕАЭС, участвует в реализации проекта создания космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур».

    Является членом Национального научного совета по приоритету «Национальная безопасность и оборона».

    Автор:

    Сара Кабикызы

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