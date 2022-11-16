Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.01 eur/kzt 474.44

    rub/kzt 7.67 cny/kzt 64.81
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Назначен заместитель начальника полиции Алматы

    16 Ноября 2022, 21:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем начальника департамента полиции Алматы стал Даурен Утебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Глава МВД РК представил руководящему составу министерства вновь назначенного заместителя начальника департамента полиции города Алматы Даурена Утебаева.

    Министр отметил, что новый замначальника не понаслышке знает работу территориального подразделения, прошел все ступени от рядового следователя до руководителя районного управления полиции.

    Он обозначил первоочередные задачи, поставленные Главой государства перед МВД по мощному заслону преступности, эффективному обеспечению правопорядка и безопасности, защите граждан и их имущества в городе Алматы.

    Ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства.


    Фото: polisia.kz
    Алматы Назначения МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 2кг гашиша обнаружили у студента столичного колледжа
    64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
    Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов
    Популярное
    1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
    2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
    3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
    4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
    5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт
    Новости партнеров