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Назначен заместитель начальника полиции Алматы

16 Ноября 2022, 21:12
Назначен заместитель начальника полиции Алматы
16 Ноября 2022, 21:12

Назначен заместитель начальника полиции Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместителем начальника департамента полиции Алматы стал Даурен Утебаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Глава МВД РК представил руководящему составу министерства вновь назначенного заместителя начальника департамента полиции города Алматы Даурена Утебаева.

Министр отметил, что новый замначальника не понаслышке знает работу территориального подразделения, прошел все ступени от рядового следователя до руководителя районного управления полиции.

Он обозначил первоочередные задачи, поставленные Главой государства перед МВД по мощному заслону преступности, эффективному обеспечению правопорядка и безопасности, защите граждан и их имущества в городе Алматы.

Ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу министерства нового руководителя аппарата ведомства.


Фото: polisia.kz

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