Назначен заместитель начальника ДЧС Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области назначен полковник гражданской защиты Уразов Абиль Владимирович, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новый заместитель будет курировать вопросы пожарной безопасности в областном ведомстве.

Абиль Владимирович - уроженец Мендыкаринского района Костанайской области. Ранее занимал должность начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС города Шымкента.

Проходил службу в различных должностях среднего и старшего начальствующего состава органов гражданской защиты Костанайского гарнизона.

Имеет 20-летний опыт руководства территориальными и структурными подразделениями областного ДЧС.