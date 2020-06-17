Назначен заместитель акима Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Жамбылской области по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Алмас Ускенбаевич Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе акима Жабылской области, новый заместитель будет курировать вопросы предпринимательства и промышленного развития, социальной защиты и занятости населения, охраны труда и природных ресурсов.

48-летний Алмас Мадиев уроженец Жамбылской области. Окончил Жамбылский технологический институт легкой и пищевой промышленности , в 2000 году - международный Казахско-Турецкий университет имени К.А.Яссави по специальности «Правоведение».

Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем Жамбылского технологического института. В разные годы работал помощником акима области, ведущим специалистом управления экономики и бюджетного планирования областного акимата заведующим отделом финансов и социальной защиты аппарата акима области, начальником управлений экономики и бюджетного планирования, предпринимательства и промышленности акимата Жамбылской области.

В 2009 - 2014 годах - финансовый директор, управляющий директор, заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Оңтүстік», директор департамента финансов АО «Инвестиционный фонд Казахстана», председатель правления АО «НК «СПК «Павлодар».

С 2014 по 2017 годы руководил управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области, управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматы.

С сентября 2017 года по февраль 2019 года - заместитель акима города Алматы, с февраля по июль 2019 года - председатель правления АО СПК «Алматы».

С февраля 2020 года по настоящее время – руководитель аппарата акима Жамбылской области.

Напомним, занимавший ранее должность заместителя акима Жамбылской области Нуржан Календеров назначен акимом Шуского района.