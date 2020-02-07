Назначен заместитель акима Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима г. Шымкент стал Исахов Максут Пернебаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Максут Исахов родился в 1974 году.

Образование - высшее, специальность – экономист-организатор в сфере сельского хозяйства.





Трудовой путь начал в органах внутренних дел. В разные годы работал в компании «Қазақстан темір жолы», был заместителем руководителя аппарата акима ВКО, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима города Усть-Каменогорск, заместителем председателя Комитета государственных закупок Министерства финансов РК, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог города Алматы, руководителем управления энергетики и ЖКХ города Алматы.





До нового назначения занимал должность государственного инспектора в Администрации Президента РК.