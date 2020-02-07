+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.56 EUR 415.24
RUB 5.97 CNY 54.15
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Назначен заместитель акима Шымкента

7 Февраля 2020 13:18
Поделиться:
Назначен заместитель акима Шымкента

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима г. Шымкент стал Исахов Максут Пернебаевич, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Новости по теме
Избран Верховный муфтий Казахстана
Избран председатель Совета директоров «Самрук-Қазына» Назначен советник акима Туркестанской области Динара Щеглова назначена вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Максут Исахов родился в 1974 году.

Образование - высшее, специальность – экономист-организатор в сфере сельского хозяйства.


Трудовой путь начал в органах внутренних дел. В разные годы работал в компании «Қазақстан темір жолы», был заместителем руководителя аппарата акима ВКО, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог ВКО, заместителем акима города Усть-Каменогорск, заместителем председателя Комитета государственных закупок Министерства финансов РК, руководителем управления пассажирского транспорта и автодорог города Алматы, руководителем управления энергетики и ЖКХ города Алматы.


До нового назначения занимал должность государственного инспектора в Администрации Президента РК.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Назначения, Шымкент,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив