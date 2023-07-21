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    Назначен заместитель акима Сарани

    21 Июля 2023, 09:48

    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима города Сарань назначен Бейскеев Сагынбек Жанбырбаевич. Нового заместителя на аппаратном совещании представил и. о. акима города Сарани Алмас Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сагынбек Жанбырбаевич родился 13 января 1985 года в городе Приозерск Карагандинской области. Имеет высшее образование по специальности «Экономика», «Психология», а также имеет музыкально-педагогическое образование.

    Служил в рядах ВС РК. Работал в школе искусств и спорта города Приозерск, являлся директором молодежно-ресурсного центра города Приозерск, руководителем отдела занятости и социальных программ, работал заместителем акима города Приозерск.

    Общий трудовой стаж насчитывает более 20 лет. Женат, 2 детей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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