Назначен заместитель акима Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании с акимами городов и районов аким Павлодарской области Асаин Байханов представил своего нового заместителя. Им стал Серик Батыргужинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Серик Батыргужинов будет курировать сферы промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и инвестиций, земельных отношений, недропользования, охраны окружающей среды, ветеринарии и туризма», - сообщили журналистам в пресс-службе акима Павлодарской области.

Аким региона поблагодарил за работу Мейрама Утешева, ранее занимавшего эту должность, и пожелал Серику Батыргужинову успехов в работе, обозначив основные приоритеты в работе.





Серик Батыргужинов родился в 1964 году в Иртышском районе. В 1990 году он окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», а в 2004 году – Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция».





Трудовую деятельность начал в 1985 году рабочим в совхозе «Голубовский» Иртышского района. Получив высшее образование, в 1990 году стал главным агрономом совхоза. С 1993 по 1999 годы работал директором павлодарского ТОО «Себат», возглавлял АО «Беловодское ХПП», ТОО «Им. Исы Байзакова» и ТОО АТ «Алтыншы ауыл» Иртышского района.

В 1999 году перешел на государственную службу, заняв пост заместителя акима Качирского района. С 2000 по декабрь 2003 года возглавлял Качирский район. С января 2004 года по 2011 год работал в должности советника главы КХ «Аманколь» Иртышского района. С 2011 по 2013 годы - директор ТОО «Нурби» в Иртышском районе.





В сентябре 2013 года вернулся на госслужбу, став заместителем акима Иртышского района. С 2014 по 2016 годы - аким Актогайского района, с 2016 по 2019 годы - аким Иртышского района. В 2019 году работал заместителем гендиректора в ТОО «Стальмонтаж».

В 2020 году руководил управлением сельского хозяйства Павлодарской области, в 2021 году возглавил район Тереңкөл. С января 2022 года занимал должность акима Баянаульского района.

Ранее сообщалось, что назначен новый аким Баянаульского района Павлодарской области.









Фото Валерия Бугаева



