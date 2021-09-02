Назначен заместитель акима Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Экс-глава социально-предпринимательской корпорации «Павлодар» Мейрам Утешов назначен заместителем акима Павлодарской области. Он будет курировать в регионе сферы сельского хозяйства, земельных отношений, ветеринарии, окружающей среды и водных ресурсов, занятости и социальных программ, а также туризма и спорта, передает МИА «Казинформ».

Своего нового заместителя аким Павлодарской области Абылкаир Скаков представил на совещании в акимате. Новому замглавы региона в числе прочего предстоит обеспечить связь местных аграриев с профильными финансовыми институтами и центральными госорганами страны. Отметив соответствующий опыт Мейрама Утешова в сфере экономики и поддержке агропромышленного комплекса, аким области обозначил ряд конкретных задач в этом и других направлениях. В частности, Абылкаир Скаков отметил необходимость совершенствования ситуации с получением аграриями субсидий и обеспечением условий для развития переработки сельскохозяйственной продукции, сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram .

«Аграриям некогда ходить по кабинетам и искать чьи-то телефоны, - сказал аким области. – Их работа – это выращивание плодоовощной продукции, строительство молочно-товарных ферм, овощехранилищ и многое другое. По сути, это частные инвестиции, для вливания в региональную экономику которых мы должны создать все условия. Политика субсидирования и поддержки фермеров должны принести свои результаты».

На совещании обсудили и другие актуальные вопросы. В свете старта нового учебного года Абылкаир Скаков поручил сформировать мониторинговые группы, которые будут контролировать соблюдение эпидрежима в учреждениях образования. Глава региона также поручил организовать школьные автобусные маршруты в целях сохранения эпидемиологической безопасности детей. В пилотном режиме такой общественный транспорт должны запустить в Павлодаре и Экибастузе.

Мейрам Утешов родился в 1978 году в Костанайской области. В 1999 году окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности «экономика и менеджмент», а в 2005 году – по специальности «юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2001 году в качестве ведущего специалиста департамента экономики и торговли Костанайской области. В этом же регионе занимал руководящие должности в департаменте экономики и торговли, управлении поддержки малого бизнеса и департаменте предпринимательства и промышленности. Более четырех лет возглавлял управление предпринимательства и промышленности области и более двух лет был акимом Житикаринского района. С 2016 по 2020 годы работал в столице, в том числе в АО «Аграрно-кредитная корпорация», где до назначения руководителем СПК «Павлодар» был директором департамента развития кредитных товариществ.