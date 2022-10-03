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    Назначен заместитель акима Мангистауской области

    3 Октября 2022, 13:52

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 3 октября, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу своего нового заместителя, чья кандидатура была согласована с Администрацией Президента РК. Им стал Нурдаулет Килыбай, ранее занимавший должность акима г. Актау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

    Нурдаулет Килыбай окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций и Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева по специальностям «организация перевозок на железнодорожном транспорте» и «финансы и финансовое право».

    Трудовой путь начал в 1999 году дежурным по станциям Атырауского отделения перевозок.

    2000 по 2002 гг. - приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции «Астана».

    2002 - 2005 гг. - главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО «Национальная компания «Казахстан темір жолы».

    2005 - 2009 гг. - начальник отдела, начальник управлений экономики и тарифной политики, железнодорожного транспорта, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан.

    2009 - 2010 гг. - президент АО «Вокзал Сервис», управляющий директор АО «Национальная компания «Казахстан Темір Жолы» по пассажирским перевозкам.

    2010 - 2011 гг. - председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

    2011 - 2012 гг. - советник президента АО «Национальная компания «Казахстан темір жолы», директор филиала АО «Национальная компания «Казахстан Teмip Жолы» - «Мангистауское отделение дороги».

    В 2012 году назначен председателем Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

    2013 - 2017 гг. - управляющий директор - руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ», председатель правления АО «Пассажирские перевозки.

    2017 - 2018 гг. - президент акционерного общества «Теміржолсу», генеральный директор-председатель правления АО «Теміржолсу».

    2018 - 2020 год - заместитель акима Мангистауской области.

    С июня 2020 года по сегодняшний день - аким г. Актау.

    Фото: facebook.com/AkimatMangystau

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акимат Назначения Мангистауская область
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