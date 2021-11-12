Назначен заместитель акима Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместителем акима Мангистауской области, по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Алимухаммед Куттумуратулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Алимухаммед Куттумуратулы имеет большой трудовой стаж, успешно работал на руководящих должностях как в государственных, так и в коммерческих структурах, его кандидатура была согласована с Администрацией Президента Республики Казахстан.

Алимухаммед Куттумуратулы имеет два высших образования по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция», а также является магистрантом программы MPA (Master of Public Administration) Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет большой опыт работы на государственной службе и в частном секторе.

С 2008 по 2012 год занимал различные должности в системе местных исполнительных органов.

С 2012 по 2016 год занимал должности заместителя акима Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года занимал должность акима Махамбетского района.

В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области.

В июле 2018 года назначен на должность акима Атырау, где трудился до 14 января 2020 года.

С сентября 2020 года до сегодняшнего дня занимал пост заместителя генерального директора ТОО «Жаикмунай».

«Глава региона представил нового заместителя активу области и поставил перед ним ряд конкретных задач касающихся социально-экономического развития Мангистауской области», - отметили в пресс-службе акима Мангистауской области.