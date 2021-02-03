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    18:24, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Назначен заместитель акима Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Заместителем акима Караганды назначен Тайхан Калмаханов, до этого работавший руководителем областного управления строительства, архитектуры и градостроительства. Об этом сообщила пресс-служба акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Отмечается, что назначение произведено на основании положительного заключения конкурсной комиссии. В должности заместителя акима Тайхан Калмаханов будет курировать вопросы строительства, архитектуры и земельных отношений.

    Тайхану Калмаханову 44 года. Имеет три высших образования. Окончил Казахский государственный институт театра и кино им. Т. Жургенова по специальности «режиссёр, художник-мультипликатор», Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова - по квалификациям «бакалавр финансов» и «бакалавр строительства».

    Трудовую деятельность начал ведущим специалистом в управлении городского хозяйства при акимате г. Караганды.

    На государственной службе с 2002 года. Работал в городском управлении строительства, архитектуры и благоустройства. Возглавлял ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г. Караганды». С 2014 по 2016 год был заместителем акима Караганды. Затем работал заместителем руководителя управления строительства Карагандинской области. С января 2019 года до нынешнего назначения возглавлял управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.



    Теги:
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