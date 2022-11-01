Назначен заместитель акима города Атырау

1 Ноября 2022, 13:06

1 Ноября 2022, 13:06

Назначен заместитель акима города Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Нуржан Ермуханов назначен заместителем акима города Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Нуржан Ермуханов родился в 1976 году. Образование высшее. В 1998 году окончил Атырауский университет имени Х. Досмухамедова, а в 2002 году – Атырауский институт нефти и газа.

Нуржан Ермуханов начал трудовую деятельность учителем в школе №27 города Атырау, работал главным специалистом в аппарате акима города, начальником областного управления физической культуры и спорта.

«Аким города Атырау Мейрим Калауи пожелал новому заместителю успехов и дал конкретные поручения в социальной сфере, которую он будет курировать», - сообщает пресс- служба акимата города.