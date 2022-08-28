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      Западно-Казахстанская область

    Назначен заместитель акима Бурлинского района ЗКО

    28 Августа 2022 14:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На должность заместителя акима Бурлинского района Западно-Казахстанской области назначен Асланбек Саркулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Он пришел на место Алпамыса Кушкинбаева, который был назначен руководителем управления координации занятости и социальных программ по ЗКО.

    Саркулов Асланбек Ахметуллиевич родился 19 сентября 1984 года в селе Лубенка Шынгырлауского района. Образование высшее. В 2006 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности учитель истории, основы права и экономики.

    В 2006-2008 годы был советником молодежной политики областного филиала НДП «Нур Отан», в 2008-2013 годы занимал должности заведующего отделом идеологической и политической работы, заведующего отделом общественно-политической работы, первого заместителя председателя Уральского городского филиала НДП «Нур Отан».

    С октября 2013 года руководитель уральского городского отдела внутренней политики.

    С 14 июля 2014 года заместитель акима Сырымского района.


    Фото: пресс-служба Акимата Бурлинского района
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