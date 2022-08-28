Назначен заместитель акима Бурлинского района ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – На должность заместителя акима Бурлинского района Западно-Казахстанской области назначен Асланбек Саркулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Он пришел на место Алпамыса Кушкинбаева, который был назначен руководителем управления координации занятости и социальных программ по ЗКО.

Саркулов Асланбек Ахметуллиевич родился 19 сентября 1984 года в селе Лубенка Шынгырлауского района. Образование высшее. В 2006 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова по специальности учитель истории, основы права и экономики.

В 2006-2008 годы был советником молодежной политики областного филиала НДП «Нур Отан», в 2008-2013 годы занимал должности заведующего отделом идеологической и политической работы, заведующего отделом общественно-политической работы, первого заместителя председателя Уральского городского филиала НДП «Нур Отан».

С октября 2013 года руководитель уральского городского отдела внутренней политики.

С 14 июля 2014 года заместитель акима Сырымского района.



Фото: пресс-служба Акимата Бурлинского района

