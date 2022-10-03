Назначен заместитель акима Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Рауан Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией Президента РК Рауан Турдангазыевич Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

Рауан Ракымбеков родился в 1980 году. В 2001 г. окончил Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова по специальности «экология и природопользование», в 2008 году в этом же вузе освоил специальность «финансы».

Трудовую деятельность начал в 2002 году кладовщиком моноблочного литейного цеха ОАО «Кайнар», затем работал мастером литейного корпуса. В разные годы работал ведущим специалистом управления жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана, советником акима Талдыкоргана, акимом Отенайского сельского округа города Талдыкоргана, заместителем акима города Текели, акимом Каратальского и Ескельдинского районов.

С апреля 2021 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Ранее также сообщалось о назначении Нуржана Кудайбергенова на должность заместителя акима Алматинской области.

Фото: facebook.com/Almatyregion05