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    Назначен заместитель акима Алматинской области

    3 Октября 2022, 12:06

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Рауан Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией Президента РК Рауан Турдангазыевич Ракымбеков назначен заместителем акима Алматинской области», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Рауан Ракымбеков родился в 1980 году. В 2001 г. окончил Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова по специальности «экология и природопользование», в 2008 году в этом же вузе освоил специальность «финансы».

    Трудовую деятельность начал в 2002 году кладовщиком моноблочного литейного цеха ОАО «Кайнар», затем работал мастером литейного корпуса. В разные годы работал ведущим специалистом управления жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана, советником акима Талдыкоргана, акимом Отенайского сельского округа города Талдыкоргана, заместителем акима города Текели, акимом Каратальского и Ескельдинского районов.

    С апреля 2021 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

    Ранее также сообщалось о назначении Нуржана Кудайбергенова на должность заместителя акима Алматинской области.

    Фото: facebook.com/Almatyregion05

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Назначения
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