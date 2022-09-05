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    Назначен заместитель акима Алматинской области

    5 Сентября 2022, 11:49

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Нуржан Кудайбергенов стал заместителем акима Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Распоряжением акима Алматинской области и по согласованию с Администрацией Президента РК Нуржан Кенесович Кудайбергенов назначен заместителем акима Алматинской области», - сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Нуржан Кудайбергенов родился в 1963 году, образование – высшее. В 1986 году окончил Алматинский архитектурно-строительный институт по специальности «Архитектор», в 2010 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «Экономика и бизнес». Трудовой путь начал в 1986 году инженером Казахстанского фосфорного производственного научно-исследовательного института.

    В разные годы работал архитектором государственного проектного института «Алматы Генплан», архитектором малого архитектурно-производственного предприятия «Саулет», инженером-архитектором государственного коммунального казенного предприятия «Геосаулет», главным специалистом – главным архитектором аппарата акима Илийского района, начальником отдела градостроительства и строительства Илийского района, заместителем акимов города Текели, Енбекшиказахского района, Работал первым заместителем акима Енбекшиказахского района.

    С сентября 2019 года работал акимом Райымбекского района.

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Акимат Назначения
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