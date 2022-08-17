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    Назначен уполномоченный по этике в Алматинской области

    17 Августа 2022 20:11

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Приказом руководителя аппарата акима Алматинской области Ауесбай Айдын Ауесбайулы назначен уполномоченным по этике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Айдын Ауесбайулы родился в 1981 году, образование высшее. Окончил в 2005 году Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М.Тынышбаева по специальности «Механизация и автоматизация строительства». В 2012 году окончил Академию экономики и права имени О.А.Жолдасбекова по специальности «Юриспруденция».

    Трудовую деятельность начал в 2006 году ведущим специалистом отдела ЖКХ, пассажирских перевозок и автомобильных дорог Жамбылского района.

    В разные годы занимал должности заместителя акима Узынагашского сельского округа, руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района, акима Райымбекского сельского округа, руководителя аппарата акима Карасайского района.

    С декабря 2020 года занимал должность заместителя акима Карасайского района.


    #Алматинская область #Назначения
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