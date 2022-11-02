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Назначен советник министра науки и высшего образования РК по делам молодежи

2 Ноября 2022, 14:10
Назначен советник министра науки и высшего образования РК по делам молодежи
2 Ноября 2022, 14:10

Назначен советник министра науки и высшего образования РК по делам молодежи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Айсулу Ерниязова назначена советником министра науки и высшего образования РК по делам молодежи – студенческим омбудсменом. В министерстве она будет заниматься защитой прав студентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Айсулу Ерниязова является выпускницей КазНУ имени Аль-Фараби, имеет степень магистра по журналистике. В 2021 году стала доктором философии (PhD) Высшей школы экономики и бизнеса по специальности «Управление проектами».

Айсулу Ерниязова имеет большой опыт общественной работы в социальной и образовательной сферах.

В 2016-2017 годы возглавляла общественный фонд «G-38» – фонд лидеров студенческих самоуправлений.

В 2017-2018 годы работала руководителем Центра молодежной политики в Университете международного бизнеса.

В 2018-2021 годы руководила общественным фондом «Лига волонтеров Казахстана».

В 2021-2022 годы занимала должность директора по социальному развитию Международной образовательной корпорации.

С апреля 2022 года по настоящее время была заместителем председателя молодежного крыла Jas Otan при партии AMANAT.

Кроме того, Айсулу Ерниязова является членом республиканского политического Совета партии AMANAT и Национального курултая.

Имеет государственные награды «Шапағат» и «Халық алғысы», нагрудной знак «Алтын барыс», орден «Құрмет»; является победителем номинации «Үздік ерікті», лауреатом премии «Жомарт жүрек».


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