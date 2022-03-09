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    Назначен советник исполнительного секретаря партии «AMANAT»

    9 Марта 2022, 16:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Президентского молодежного кадрового резерва Абуталип Мутали назначен советником исполнительного секретаря партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе партии, он будет курировать вопросы цифровизации, в том числе создания мобильного приложения и других проектов в рамках единой концепции «Открытая партия».

    Абуталип Мутали состоит в Президентском молодежном кадровом резерве. Является выпускником программы «Болашак». Окончил The Pennsylvania State University (США). Является со-основателем компании Bolashak Engineering, занимающейся созданием интеграционных платформ и разработкой мобильных приложений.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Назначения Политические партии Политика AMANAT
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