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    10:56, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Назначен советник акима Алматинской области

    Айбар Теменов
    Фото: gov.kz

    Экс-руководитель управления туризма Алматинской области Айбар Теменов назначен на должность советника акима региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Распоряжением руководителя аппарата акима Алматинской области с 1 апреля 2024 года Айбар Талгатулы Теменов назначен на должность советника акима Алматинской области, — сообщили в пресс-службе акимата региона.

    Айбар Теменов родился в 1983 году. В 2005 году окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности «Страноведение», в 2007 году — Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова по специальности «Экономика».

    Трудовой путь начал в 2005 году главным специалистом отдела культуры, развития языков, образования и спорта Медеуского района города Алматы.

    В разные годы работал помощником акима Медеуского района Алматы, начальником территориального отдела управления внутренней политики по Медеускому району, заместителем руководителя управления предпринимательства и промышленности Алматы, главным специалистом пресс-службы, заместителем акима Есильского района Астаны, директором Центра исследования проблем религии Астаны, советником директора ТОО «Kazakh-Sino Silkway Company» Алматы, руководителем управления общественного развития города.

    С сентября по ноябрь 2022 года работал заместителем акима Ауэзовского района Алматы, а с ноября 2022 года — руководителем управления туризма Алматинской области.

    Недавно стало известно, что новым руководителем управления туризма региона стал Куанышбек Мирамбекулы. 

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Казахстана Регионы Назначения Акимат Алматинская область
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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