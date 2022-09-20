Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Назначен шеф протокола Премьер-Министра РК

    20 Сентября 2022, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шефом протокола Премьер-Министра Республики Казахстана стал Серик Аширов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    «Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола Премьер-Министра РК», - говорится в сообщении.

    Серик Аширов начал трудовую деятельность в 2009 году в должности специалиста департамента консульской службы МИД.

    В 2016-2017 годах - советник секретариата комиссара ЭКСПО-2017 МИД.

    В 2017-2020 годах работал советником Службы государственного протокола МИД.

    С 2020 по 2022 год - руководитель управления Службы государственного протокола МИД.

    С апреля 2022 года по настоящее время являлся главным инспектором протокола Премьер-Министра.


    Фото: t.me/KZgovernment
    Правительство РК Премьер-министр РК Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Назначен руководитель управления финансов Атырауской области
    Новую Стратегию партнерства обсудил Алихан Смаилов с членами Совета директоров АБР
    Глава департамента экономических расследований АФМ назначен в Абайской области
    Ерлан Акбаров назначен председателем Комитета геологии РК
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров