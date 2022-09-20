20 Сентября 2022, 13:30

Назначен шеф протокола Премьер-Министра РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шефом протокола Премьер-Министра Республики Казахстана стал Серик Аширов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

«Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан Аширов Серик Кенесулы назначен на должность шефа протокола Премьер-Министра РК», - говорится в сообщении.

Серик Аширов начал трудовую деятельность в 2009 году в должности специалиста департамента консульской службы МИД.

В 2016-2017 годах - советник секретариата комиссара ЭКСПО-2017 МИД.

В 2017-2020 годах работал советником Службы государственного протокола МИД.

С 2020 по 2022 год - руководитель управления Службы государственного протокола МИД.

С апреля 2022 года по настоящее время являлся главным инспектором протокола Премьер-Министра.





Фото: t.me/KZgovernment