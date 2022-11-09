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    Назначен руководитель управления туризма Мангистауской области

    9 Ноября 2022, 22:12

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области Нурлана Ногаева руководителем управления туризма Мангистауской области назначен член президентского молодежного кадрового резерва Маулен Габдулкалиев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Маулен Габдулкалиев окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «учет и аудит».

    Трудовую деятельность начал в 2012 году оператором связи Актауского городского почтового отделения №3 МОФ АО «Казпочта». В этом же году он занимал должности ведущего специалиста сектора почтовых технологий МОФ АО «Казпочта», ведущего специалиста финансового сектора, главного специалиста сектора карточной продукции.

    2013 г. - главный специалист аппарата акима поселка Круглоозерный Уральска.

    2014 г. - директор департамента по закупкам зерна АО «Holding Altyn Dan» в г. Актау, начальник отдела по закупкам зерна ТОО «Holding Marat».

    2015 г. - главный специалист отдела продаж МОФ АО «Казпочта» в Актау, начальник отдела продаж Мангистауского ОФ АО.

    2016 г. - менеджер департамента продаж финансовых услуг ЦА АО «Казпочта», менеджер центра управление продаж.

    2017 г. - заместитель директора по бизнесу Мангистауского ОФ АО «Казпочта».

    С 2020 года работал директором Актюбинского ОФ АО «Казпочта».

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Назначения Мангистауская область
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