Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Назначен руководитель управления строительства Атырауской области

    26 Сентября 2022, 14:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Распоряжением акима Атырауской области на должность руководителя областного управления строительства назначен Нурберген Кусаинов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

    Нурберген Кусаинов окончил Уральский государственный колледж газа, нефти и отраслевых технологий по специальности «Монтаж и эксплуатация систем газоснабжения», Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и Атырауский государственный университет им. Х. Досмухамедова.

    С 02.2008 года по 04.2009 года – специалист отдела производственной техники ТОО «Батысгазстрой» города Уральска. С 07.2010 года по 05.2011 года – специалист производственно–технического отдела ТОО «Батысгазстрой» города Уральска. Помощник руководителя отдела строительства, архитектуры и градостроительства Индерского района с 09.2011 года по 04.2012 год. С 04.2012 по 07.2012 года – исполняющий обязанности главного специалиста отдела строительства, архитектуры и градостроительства Индерского района. С 07.2012 года по 01.2017 года – главный специалист отдела строительства, архитектуры и градостроительства Индерского района. С 01.2017 по 03.2018 года – заведующий сектором Индерского районного отдела строительства, архитектуры и градостроительства. С 03.2018 года по 06.2018 года – специалист отдела строительства Жылыойского района. С 09.2018 года по 12.2018 года – исполняющий обязанности главного специалиста отдела строительства Жылыойского района. С 12.2018 года по 01.2019 года – главный специалист отдела строительства Жылыойского района. С 02.2019 года по 09.2021 года – руководитель Жылыойского районного отдела строительства. С 09.2021 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя управления строительства Атырауской области.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Более 70 км дорог отремонтируют в этом году в Караганде
    Ключи от новых домов получили семьи, пострадавшие от паводка в Актюбинской области
    Дороги частично перекроют в районе ЖК Sat city в столице
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая