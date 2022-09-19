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    Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области

    19 Сентября 2022, 13:58

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области назначен Мурат Сакенович Магзин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О кадровых изменениях сообщили в областном акимате. Кандидатура нового руководителя рекомендована решением конкурсной комиссии.

    Мурат Магзин начал трудовую деятельность в 2000 году на шахте имени В. И. Ленина УД АО «Испат-Кармет» горным мастером.

    С 2004 года - на государственной службе. Работал в Абайском районе главным специалистом отделов: строительства и градостроительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    С 2006 по 2015 год в этом же районе возглавлял отдел строительства, архитектуры и градостроительства. С сентября 2015 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Абайского района.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

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