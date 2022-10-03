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    Назначен руководитель управления строительства Алматинской области

    3 Октября 2022, 18:49

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматинской области Сапар Нурашев назначен руководителем управления строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Нурашев Сапар Сейлханович родился в 1975 году. В 2001 году окончил Алматинский технологический университет по специальности «Экономика и менеджмент в сфере пищевой промышленности», в 2008 году освоил специальность «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство» в Казахской архитектурно-строительной академии, в 2017 году получил диплом по специальности «Менеджмент» Алматинского технологического университета.

    Трудовой путь начал в 1996 году в ТОО «Темір агроөнеркәсіп фирмасы» с должности заместителя директора. В разные годы был директором ТОО «БН Азия Альянс», «Асыл құрылысы», главным специалистом, руководителем аппарата акима Алмалинского района, руководителем управления комфортной городской среды города Алматы.

    С апреля 2022 года был заместителем акима Алмалинского района города Алматы. Женат, имеет четверых детей.

    С октября 2021 года - главный-эксперт аудитор АО «Фонд проблемных кредитов».

    Ранее в Алматинской области назначены новые руководители управлении экономики и бюджетного планирования, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Назначения
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