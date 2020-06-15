Назначен руководитель управления стратегии и бюджета Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима города Алмас Батанов назначен руководителем управления стратегии и бюджета Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Алмас Батанов родился 21 ноября 1977 года. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет, в 2004-м — Алматинский университет технологий и бизнеса, а в 2010 году — Университет Ноттингема.

Трудовую деятельность начал в 2000 году ведущим специалистом республиканского государственного предприятия «Метрология» города Алматы.

С 2000 по 2009 год занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, руководителя управления, заместителя руководителя центра, руководителя центра республиканского государственного предприятия «Казахстанский метрологический институт» в городах Алматы и Нур-Султане.

С 2013 по 2014 год занимал пост директора департамента регионального мониторинга и оценки Министерства регионального развития Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год — советник заместителя Премьер-Министра РК, заместитель председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

С 2016 по 2019 год был заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра РК, председателем Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, а также заведующим секретариатом Государственного секретаря РК.