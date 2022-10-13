Назначен руководитель управления сельского хозяйства Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Атырауской области на должность руководителя управления сельского хозяйства назначен Салауат Утегулов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Салауат Утегулов окончил Уральскую академию труда и социальных отношений по специальности «Мировая экономика» и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности «Право».

06.2001 - 08.2002 гг. - слесарь в АО «Есбол» Индерского района;

08.2006 - 10.2007 гг. - главный специалист управления физической культуры и спорта Атырауской области;

10.2007 -02.2008 гг. - временно главный специалист отдела бюджетного планирования департамента экономики и бюджетного планирования Атырауской области;

02.2008 - 04.2008 гг. - главный специалист отдела экономического анализа и планирования департамента экономики и бюджетного планирования Атырауской области;

04.2008 - 12.2009 гг. - главный специалист отдела экономического анализа и планирования управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области;

12.2009 - 06.2013 гг. - руководитель отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области;

06.2013 - 09.2013 гг. - руководитель отдела развития сельских территорий управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области;

09.2013 - 07.2019 гг. - заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Атырауской области;

07.2019 - 07.2021 гг. - заместитель акима Индерского района;

07.2021 - 09.2022 гг. занимал должность акима Индерского района.



